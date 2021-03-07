مكافحة المخدرات تضبط 13 شخصًا بحوزتهم 46 طربة حشيش

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مصراوي Masrawy

كتب - سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني - الأمن العام، ومختلف مديريات الأمن – جهودها؛ لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت مُكافحة المخدرات، عقب تقنين الإجراءات من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بحوزته (25 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6.250 كيلو جرام – هاتف محمول، مبلغ مالي).

وأثمرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 9 أشخاص، بحوزته (21 طربة من مخدر الحشيش، كمية من نبات البانجو المخدر، عدد من الأقراص المخدرة، كمية من مخدر الهيروين، سلاح أبيض، هاتفي محمول، مبلغ مالي).

وتمكنت الجهود من ضبط 3 أشخاص، بحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين- فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- هاتفي محمول– مبلغ مالي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.