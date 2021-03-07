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أمن القاهرة يكشف لُغز سرقة سيارة سائق بالوايلي

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أمن القاهرة يكشف لُغز سرقة سيارة سائق بالوايلي أمن القاهرة يكشف لُغز سرقة سيارة سائق بالوايلي

مصراوي Masrawy

12:45 م الأحد 07 مارس 2021

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لُغز سرقة سيارة سائق، حال توقفها بحي الوايلي، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين، تم ضبطهم وإعادة السيارة لمالكها.

تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضافوا بتصرفهم في السيارة بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة)، وتبين عدم تواجده وتم ضبط السيارة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاري تكثيف الجهود لضبط العميل سيئ النية.

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