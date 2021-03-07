الحبس عامين لـ9 أشخاص بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، 9 أشخاص بالحبس عامين؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تمكنت من ضبط المتهمين: "محمد.م.إ" و"إبراهيم.م.إ" و"سعيد.ع.ع" و"رضا.إ.ع" و"أحمد.ج.أ" و"محمد.م.ا" و"عيد.ا.ي" و"عبدالرحمن.م.أ" و"إسلام.م.م"، مقيمين ببلبيس؛ لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين إلى محكمة جنح الإرهاب.