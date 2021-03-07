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"التحالف" يعلن اعتراض وتدمير طائرتَي درون مفخّختيْن والإجمالي يصل لـ 10

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"التحالف" يعلن اعتراض وتدمير طائرتَي درون مفخّختيْن والإجمالي يصل لـ 10 "التحالف" يعلن اعتراض وتدمير طائرتَي درون مفخّختيْن والإجمالي يصل لـ 10
أكّد أن انتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب تفسر وتيرة التصعيد الحوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن -قبل قليل- اعتراض وتدمير طائرتَي درون حاولتا استهداف مواقع مدنية؛ ليرتفع إجمالي طائرات الدرون المفخّخة التي تمّ اعتراضها اليوم، إلى 10 طائرات مفخّخة.

وكان قد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقتٍ سابقٍ اليوم، اعتراض وتدمير ما مجموعه (٨) طائرات دون طيّار مفخّخة؛ جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقةٍ ممنهجة ومتعمّدة.

وأكّد "التحالف"، أن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسران وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا الارهابية المدعومة من إيران.

وأوضح "التحالف"، أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسّر بطريقة عدائية من الميليشيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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