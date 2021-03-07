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حساب المواطن: 3 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة 40

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حساب المواطن: 3 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة 40 حساب المواطن: 3 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة 40
البرنامـج دفع منذ انطلاقته أكثر من 90 مليار ريال

حساب المواطن: 3 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة 40

أشار برنامج حساب المواطن، اليوم، إلى أن إيداع الدفعة الـ 40 للمستفيدين سيكون بعد 3 أيام، وتحديداً الأربعاء المقبل، الموافق 10 مارس.

وفي 10 فبراير الماضي، أودع برنامج حساب المواطن، 1.9 مليار ريال مخصّص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين، 10.7 مليون مستفيد.

وبيّن البرنامج في حينه، أنه بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 13 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته، أكثر من 90 مليار ريال؛ منها 667 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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