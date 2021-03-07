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"الصحة" تنصح: "زميلك بالمكتب يسمعك من بعيد فحافظ على المسافة الكافية"

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"الصحة" تنصح: "زميلك بالمكتب يسمعك من بعيد فحافظ على المسافة الكافية" "الصحة" تنصح: "زميلك بالمكتب يسمعك من بعيد فحافظ على المسافة الكافية"
الوزارة أطلقت أمس حملة للحث على أخذ لقاح كورونا تحت شعار #خذ_الخطوة

جدّدت وزارة الصحة دعواتها إلى أهمية التباعد، خاصة في مكاتب العمل مغرّدة عبر الحساب التوعوي التابع لها "عش بصحة"، اليوم، "صباحكم صحة.. زميلك بالمكتب يسمعك من بعيد، حافظ على المسافة الكافية".

وكانت قد أطلقت "الصحة"، أمس، الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار #خذ_الخطوة، والتي يشارك فيها عديدٌ من الجهات من القطاعات كافة وتستهدف من خلالها حثّ أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد-١٩، وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمّن الحملة عديداً من المنتجات التوعوية التي تؤكّد ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيّأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، كما تُركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يُحب، من الإصابة بفيروس كورونا.

تأتي هذه المبادرة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) كوفيد-١٩، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد ، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم -بإذن الله- في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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