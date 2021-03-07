"مراضع أطفال على المقاهي" تحدث ضجة.. دبي تتخذ إجراءً والبحرين تحذّر

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مشاهد يراها كثيرون سلوكيات خارجة عن العادات والتقاليد وآخرون يسخرون

أثارت صور، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل؛ حيث أظهرت اللقطات من دول مجاورة أشخاصاً يستخدمون مشروب القهوة ومشروبات أخرى ساخنة وباردة في رضاعة أطفال، في مشاهد يراها كثيرون أنها سلوكيات خارجة عن العادات والتقاليد، وأنها ستؤثر حتماً في الأطفال، فيما سخر آخرون من الفكرة؛ ما دفع الجهات المختصة في دبي إلى اتخاذ اللازم لمنع مثل تلك التصرفات الدخيلة.

وغرّدت "اقتصادية دبي" عبر حسابها على "تويتر"، بقولها: "تمّ منع تقديم المشروبات في رضّاعات الأطفال؛ للحد من انتشار كوفيد، ولكونه مخالفاً للعادات والتقاليد".

وبيّنت أن فرق التفتيش قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة على المقاهي التي قامت بهذه العملية واستدعائهم رسمياً، وسيتم التصدّي لهذه الظاهرة السلبية التي انتشرت بحثاً عن الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وللأضرار التي قد تسبّبها لعدم معرفة مصدر المراضع ومحتوياتها.

وقال الناشط في حماية المستهلك فيصل العبدالكريم: "قهوة أو عصير في رضّاعات الأطفال هذا ما انتشر في بعض الدول ‏سلوك استهلاكي تجاوز الغلط إلى الابتذال والتعدّي على منتجات أطفال"، موضحاً أن استهلاكها بهذا الشكل يرفع أسعارها ويؤثر في ذوي الدخل المحدود أو يجعلها تنفد من الأساس".

وحذّرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، المحال التجارية والمقاهي والمطاعم كافة، من تقديم المشروبات في مراضع الأطفال؛ حيث تعد هذه الممارسات مخالفة للعمل التجاري، وتتنافى مع عادات وأعراف المجتمع البحريني الأصيل، كما ذكرت.