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البابا فرانسيس يغادر أربيل تمهيدا لزيارته إلى مدينة الموصل

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البابا فرانسيس يغادر أربيل تمهيدا لزيارته إلى مدينة الموصل البابا فرانسيس يغادر أربيل تمهيدا لزيارته إلى مدينة الموصل

مصراوي Masrawy

08:51 ص الأحد 07 مارس 2021

أربيل - (أ ش أ):
غادر البابا فرنسيس عاصمة كردستان العراق "أربيل"؛ متوجها إلى محافظة نينوى؛ وذلك تمهيدا لزيارته لمدينة الموصل .
وذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد - أن البابا فرنسيس اجتمع فور وصوله إلى أربيل، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مسرور بارزاني".
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني في استقبال البابا فرنسيس، وحطت طائرة البابا فرانسيس الثاني في مطار بغداد يوم الجمعة الماضية في زيارة تستغرق 4 أيام يزور فيها خمس محافظات وهم بغداد، النجف، ذي قار، نينوى، أربيل.

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