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أزمة أمن إلكتروني عالمية.. اختراق أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم

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أزمة أمن إلكتروني عالمية.. اختراق أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم أزمة أمن إلكتروني عالمية.. اختراق أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم
بسبب ثغرة أمنية في برنامج "Microsoft Exchange Server"

أزمة أمن إلكتروني عالمية.. اختراق أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم

قالت وكالة "بلومبرغ" نقلًا عن مصادر في الأمريكية: إن ما لا يقل عن 60 ألف مؤسسة حول العالم تعرضت للاختراق؛ بسبب ثغرة أمنية في برنامج "Microsoft Exchange Server".

وبحسب المسؤول في الحكومة الأمريكية فإن القراصنة سعوا إلى إلحاق الضرر بأكبر عدد ممكن من أجهزة الكمبيوتر، قبل أن تتمكن شركة "مايكروسوفت" من تأمين جميع عملائها بشكل كامل.

وأكد المصدر ذاته أن أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم تستخدم منتجات Microsoft تضررت من عمليات الاختراق.

ووفقًا للوكالة؛ فإنه إذا استمر عدد المتضررين في النمو، يمكن اعتبار الحادث أزمة أمن إلكتروني عالمية وفق " اليوم".

ونقلت "بلومبرغ" أمس السبت عن مصادر في الإدارة الأمريكية أنه يتم اتخاذ خطوات على جميع مستويات الحكومة الأمريكية "لتقييم ومعالجة" تصرفات القراصنة.

ونقلت عن متحدث باسم البيت الأبيض، لم تذكر اسمه، قوله: "التهديد مستمر ويتطور، ونحث مشغلي شبكات الإنترنت على أخذ الأمر على محمل الجد".

وفي وقت سابق، كشفت شركة مايكروسوفت" عن تحديث لـ"Exchange Server"؛ وذلك بعد أن أعلنت أنه يمكن من خلاله أن يتعرض عدد من الشركات الخاصة في الولايات المتحدة لهجمات من قِبَل قراصنة من مجموعة أطلقت عليها الشركة اسم "Hafnium"، قيل إنها مرتبطة بالصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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