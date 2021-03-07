رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني: زيارة بابا الفاتيكان إلى أربيل تاريخية وتحمل رسالة للتعايش السلمي

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مصراوي Masrawy

بغداد - (أ ش أ):

أعرب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، عن ترحيبه بزيارة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى مدينة أربيل العراقية، مؤكدا أن زيارته - إلى العراق وإقليم كردستان - هي بالفعل زيارة تاريخية، وتحمل رسالة نبيلة للتعايش السلمي"؛ وذلك وفقا لما كتبه في تغريده على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، ونقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد.

وكان البابا قد وصل صباح اليوم إلى مدينة أربيل؛ قادما من بغداد في رابع محطة لزيارته البابوية التاريخية إلى العراق .