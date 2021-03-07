بابا الفاتيكان يعقد اجتماعا مع رئيس إقليم كردستان

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مصراوي Masrawy

بغداد - (د ب أ):

عقد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد اجتماعا مع بابا الفاتيكان فرنسيس في صالة الضيافة بمطار أربيل الدولي بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني.

وكان بابا الفاتيكان فرنسيس قد وصل صباح اليوم الأحد إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان في اليوم الثالث لزيارته الحالية إلى العراق.

وجرى للحبر الاعظم استقبال رسمي وشعبي كبير في مطار أربيل الدولي وكان في مقدمة مستقبليه نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان ومسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم ورجال دين من مختلف الطوائف وكبار المسؤولين.

واصطفت مجموعات من أبناء كردستان عند مدخل مطار أربيل لتحية قداسة البابا فيما تم رفع علم إقليم كردستان وعلم دولة الفاتيكان عند مدخل المطار.

ومن المنتظر أن يحضر الحبر الأعظم قداسا في وقت لاحق من اليوم بملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل.