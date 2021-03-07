أخبار عاجلة

الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن -
وزارة الصحة تفعّل أنشطة اليوم العالمي للكلى -
مستشفيات "دله" تشارك في حملة التحصين الوطنية ضد كورونا -
رئيس هندوراس ينفي ضلوعه في تهريب مخدرات إلى أمريكا: إفادات كاذبة -
"التعاون الإسلامي" ترحب بنيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب -
مقتل وإصابة 66 شخصا جراء سقوط حافلة في إندونيسيا -
هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب خراسان الإيرانية -
"الرعاية الصحية" تكشف آليات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل -
رئيس الحكومة السودانية يصل القاهرة.. ومدبولي يستقبله بالمطار -
الأحد المقبل.. بدء تسليم وحدات مشروع "JANNA" للفائزين بها بالمركز الترفيهي بالمنيا الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ حوالي شهرين

Print
الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ حوالي شهرين الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ حوالي شهرين

مصراوي Masrawy

07:50 ص الأحد 07 مارس 2021

نيودلهي - (أ ش أ):
سجلت الهند 18 ألفا و711 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ حوالي شهرين، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و210 آلاف و799 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الأحد - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 100 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 157 ألفا و756 شخصا.
وأفادت الصحة، بأن 14 ألفا و392 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و868 ألفا و520 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 184 ألفا و523 شخصا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الصحة: استقبال أول مجموعة من مصابي الثورة السودانية لاستكمال علاجهم بمصر

الصحة: استقبال أول مجموعة من مصابي الثورة السودانية لاستكمال علاجهم بمصر

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

شبكة عيون الإخبارية