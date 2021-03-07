الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ حوالي شهرين

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مصراوي Masrawy

نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند 18 ألفا و711 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ حوالي شهرين، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و210 آلاف و799 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الأحد - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 100 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 157 ألفا و756 شخصا.

وأفادت الصحة، بأن 14 ألفا و392 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و868 ألفا و520 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 184 ألفا و523 شخصا.