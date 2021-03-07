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بابا الفاتيكان يصل إلى مطار اربيل بالعراق

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بابا الفاتيكان يصل إلى مطار اربيل بالعراق بابا الفاتيكان يصل إلى مطار اربيل بالعراق

مصراوي Masrawy

07:47 ص الأحد 07 مارس 2021

بغداد - (أ ش أ):
وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، صباح اليوم الاحد، إلى مطار اربيل بعاصمة إقليم كردستان العراق في زيارة تاريخية له.
ذكرت ذلك قناة السومرية نيوز العراقية، في نبأ عاجل لها دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.
وكان البابا فرنسيس، وصل إلى العراق أول أمس الجمعة في مستهل زيارة تاريخية تستغرق أربعة أيام في أكثر رحلاته الخارجية خطورة منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية عام 2012.
ونشر العراق لتلك الزيارة آلافا إضافية من أفراد قوات الأمن لحماية البابا فرنسيس خلال الزيارة التي تأتي بعد موجة من الهجمات بالصواريخ والقنابل أثارت المخاوف على سلامته.

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