أخبار عاجلة

هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب خراسان الإيرانية -
"الرعاية الصحية" تكشف آليات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل -
رئيس الحكومة السودانية يصل القاهرة.. ومدبولي يستقبله بالمطار -
الأحد المقبل.. بدء تسليم وحدات مشروع "JANNA" للفائزين بها بالمركز الترفيهي بالمنيا الجديدة -
الري: تحويل 230 ألف فدان لأنظمة الري الحديث -
مفاجأة بعد تألق صلاح فى دورى الأبطال..تفاصيل انفجار سيارة أنابيب بأسيوط -
اليوم الأخير بامتحانات الفصل الدراسى الأول للثانوى العام.. وموعد بدء الدراسة -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 11/3/2021 -
"خزان مياه استراتيجي للسعوديين".. رؤية يبلورها مختص: هذا شريط الحياة! -
يونيليفر تزيل كلمة "الطبيعي" لتطلق رؤية إيجابية جديدة للجمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أخبار إيجابية.. "دواء" لكورونا يثبت فعالية كبيرة

Print
أخبار إيجابية.. "دواء" لكورونا يثبت فعالية كبيرة أخبار إيجابية.. "دواء" لكورونا يثبت فعالية كبيرة
قلل من الحمولة الفيروسية بعد 5 أيام من العلاج

أخبار إيجابية..

في تطور جديد على طريق مواجهة المستجد، كشف باحثون أمريكيون، أمس السبت، أنهم قطعوا شوطًا مهمًّا من أجل إنتاج "دواء" مضاد لـ"كوفيد 19" يؤخذ عن طريق الفم.

وأعلنت شركة الأدوية العملاقة "ميرك" ومختبر أمريكي، إحراز تقدم في تطوير عقار لا يزال قيد التجربة؛ لكنه أظهر آثارًا إيجابية في تخفيف خطورة الفيروس على المرضى.

ويحمل الدواء المذكور اسم "مولنوبيرافير"، الذي تُطَوره "ميرك" بالشراكة مع "ريدجباك بايو" الأمريكية.

وكانت "ميرك" قد أوقفت -نهاية يناير- عملها على تطوير لقاحين محتملين لـ"كوفيد 19"؛ لكنها تُواصل أبحاثها حول علاجين آخرين للمرض؛ أحدهما عقار "مولنوبيرافير".

وخلال اجتماع السبت مع متخصصين في الأمراض المعدية، أشار مطورو الدواء إلى أنه قلل -إلى حد كبير- من الحمولة الفيروسية لدى المرضى، بعد 5 أيام من العلاج؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وقالت ويندي بينتر كبيرة مسؤولي الأدوية في "ريدجباك بايو" في بيان: إن "هناك حاجة للعلاجات المضادة لفيروس كورونا المستجد لم تتم تلبيتها. هذه النتائج الأولية تشجعنا".

كما تعمل "ميرك" على علاج آخر يسمى "إم كاي 711"، وقالت المجموعة نهاية يناير: إن النتائج الأولى للتجارب السريرية تُظهر انخفاضًا بأكثر من 50% في خطر الوفاة أو فشل الجهاز التنفسي لدى المرضى في المستشفيات، المصابين بأشكال متوسطة إلى شديدة من "كوفيد 19".

وقبل أشهر، انطلق سباق محموم بين أكبر شركات الأدوية حول العالم لتحضير لقاح يقي من فيروس كورونا؛ فيما بقيت الجهود الساعية لإنتاج دواء يعالج المرضى به.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا: موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى

فيروس كورونا: موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى

"الصحة" تعلن التوسُّع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة

"الصحة" تعلن التوسُّع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة

وفاة عصام رأفت مدير تحرير الأهرام المسائي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وفاة عصام رأفت مدير تحرير الأهرام المسائي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

"بيئة مكة" تسمح للمحصن من فيروس كورونا بجرعتين الدخول لمرافقها بدون موعد

"بيئة مكة" تسمح للمحصن من فيروس كورونا بجرعتين الدخول لمرافقها بدون موعد

شبكة عيون الإخبارية