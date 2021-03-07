أخبار عاجلة

هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب خراسان الإيرانية -
"الرعاية الصحية" تكشف آليات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل -
رئيس الحكومة السودانية يصل القاهرة.. ومدبولي يستقبله بالمطار -
الأحد المقبل.. بدء تسليم وحدات مشروع "JANNA" للفائزين بها بالمركز الترفيهي بالمنيا الجديدة -
الري: تحويل 230 ألف فدان لأنظمة الري الحديث -
مفاجأة بعد تألق صلاح فى دورى الأبطال..تفاصيل انفجار سيارة أنابيب بأسيوط -
اليوم الأخير بامتحانات الفصل الدراسى الأول للثانوى العام.. وموعد بدء الدراسة -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 11/3/2021 -
"خزان مياه استراتيجي للسعوديين".. رؤية يبلورها مختص: هذا شريط الحياة! -
يونيليفر تزيل كلمة "الطبيعي" لتطلق رؤية إيجابية جديدة للجمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على نجران وعسير والباحة ومكة والمدينة

Print
"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على نجران وعسير والباحة ومكة والمدينة "الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على نجران وعسير والباحة ومكة والمدينة
تشمل: الرياض والشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن

الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن

وزارة الصحة تفعّل أنشطة اليوم العالمي للكلى

وزارة الصحة تفعّل أنشطة اليوم العالمي للكلى

مستشفيات "دله" تشارك في حملة التحصين الوطنية ضد كورونا

مستشفيات "دله" تشارك في حملة التحصين الوطنية ضد كورونا

"خزان مياه استراتيجي للسعوديين".. رؤية يبلورها مختص: هذا شريط الحياة!

"خزان مياه استراتيجي للسعوديين".. رؤية يبلورها مختص: هذا شريط الحياة!

شبكة عيون الإخبارية