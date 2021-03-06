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أمن القاهرة: ضبط تماثيل أثرية بحوزته تشكيل عصابي في النزهة

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أمن القاهرة: ضبط تماثيل أثرية بحوزته تشكيل عصابي في النزهة أمن القاهرة: ضبط تماثيل أثرية بحوزته تشكيل عصابي في النزهة

مصراوي Masrawy

12:09 م السبت 06 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم "يعمل عليها كسائق"، وعثر بحوزتهم على 2 تمثال خشبي "يشتبه في أثريتهما - 4 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين، بفحصها تبين احتوائها على صور ومقاطع لقطع أثرية.

بمواجهتهم اعترف أحدهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وأقر بشرائه للتمثالين من أحد الأشخاص عبر موقع إلكتروني، وأنه كان في سبيله لبيعهما لأحد المتهمين، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

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