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الداخلية: سقوط 6 تشكيلات عصابية وضبط 203 قطعة سلاح ناري في 24 ساعة

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الداخلية: سقوط 6 تشكيلات عصابية وضبط 203 قطعة سلاح ناري في 24 ساعة الداخلية: سقوط 6 تشكيلات عصابية وضبط 203 قطعة سلاح ناري في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

12:07 م السبت 06 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 50 قطعة سلاح ناري و169 قضية مخدرات، وتنفيذ 52599 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية.

كما ضبط 6 تشكيلات عصابية، ضمت 15 متهمًا ارتكبوا 27 حادث متنوع، ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية، 153 قطعة سلاح أبيض، 292 دراجة نارية مخالفة، 24208 مخالفة مرورية متنوعة و فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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