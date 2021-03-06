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الداخلية: ضبط 25 طربة حشيش و700 جرام هيروين في الإسكندرية

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الداخلية: ضبط 25 طربة حشيش و700 جرام هيروين في الإسكندرية الداخلية: ضبط 25 طربة حشيش و700 جرام هيروين في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:46 ص السبت 06 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

نجحن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 25 طربة حشيش و700 جرام هيروين، بحوزة عدد من العناصر الإجرامية في محافظة الاسكندرية، في إطار مكافحة الجريمة لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومديرية أمن الإسكندرية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تابعت نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرتي قسم شرطة (برج العرب – أول العامرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وامكن ضبط 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية)، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب، و ضبط 500 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية)، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (عاطل) .. حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وضبط 200 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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