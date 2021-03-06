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بقيمة 3.7 مليون جنيه.. ضبط 1.500 كيلو "الشابو" بحوزة عناصر إجرامي بالإسماعيلية

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بقيمة 3.7 مليون جنيه.. ضبط 1.500 كيلو "الشابو" بحوزة عناصر إجرامي بالإسماعيلية بقيمة 3.7 مليون جنيه.. ضبط 1.500 كيلو "الشابو" بحوزة عناصر إجرامي بالإسماعيلية

مصراوي Masrawy

11:42 ص السبت 06 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد العناصر الإجرامية، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذ من دائرة قسم شرطة القصاصين بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني -الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية، تابعت نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة القصاصين، وبحوزته (1,500كيلو جرام لمخدر الشابو -مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة (3,750٫000 ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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