ضبط مهندس لاتجاره بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مهندس لاتجاره بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالدقهلية، بحوزته عملات أجنبية تقدر بمليون جنيه مصري.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام مهندس حر - مقيم بمحافظة الدقهلية ، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة حال قيادته السيارة وتعامله في النقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة.

وعثر بحوزته على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات والرسائل الدالة على نشاطه المُؤثم)، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.