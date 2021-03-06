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الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء تبيد 39 فدان مزروعة بمواد مخدرة

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الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء تبيد 39 فدان مزروعة بمواد مخدرة الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء تبيد 39 فدان مزروعة بمواد مخدرة

مصراوي Masrawy

11:28 ص السبت 06 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديرية أمن جنوب سيناء وبالاشتراك مع الجهات المعنية حملة مكبرة استهدفت (منطقة وادى مكتب بدائرة قسم شرطة أبورديس - منطقة وادى الشيخ عواد بدائرة قسم شرطة كاترين) بمحافظة جنوب سيناء ، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التي تخصص نشاطها الإجرامي في مجال زراعة النباتات المخدرة .

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 12 قضية استهدفت إبادة 85 مزرعة تحوى نباتات مخدرة تقدر مساحتهم ما يزيد عن 39 فدان، وكذا ضبط 465 كيلو جرام من مخدر البانجو - 9 كيلو جرام لبذور القنب المخدر .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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