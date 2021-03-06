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الأمن يصادر أطنان من المخللات غير صالحة للاستهلاك داخل مصنعين بالإسكندرية

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الأمن يصادر أطنان من المخللات غير صالحة للاستهلاك داخل مصنعين بالإسكندرية الأمن يصادر أطنان من المخللات غير صالحة للاستهلاك داخل مصنعين بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

10:47 ص السبت 06 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

كشفت الإدارة العامة لمباحث ، تورط مسئولي مصنعين في استخدام مواد خطرة في إنتاج المخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والعثور على 27 طن مخللات بمحافظة الإسكندرية قبل ترويجهم على المواطنين .

كانت معلومات مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، أفادت بحيازة مسئولي مصانع بدون ترخيص كميات كبيرة من المخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية واستخدام مادة صودا كاوية في عملية التصنيع وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وعقب تقنين داهمت مأمورية أمنية المصنعين المتحرى عنهما و اسفرت عن ضبط 27.3 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكمية من مادة الصودا الكاوية .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة.

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