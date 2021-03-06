النيابة العامة: ضبط سائق السيارة النقل المتسببة في حادث الكريمات وجار استجوابه

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مصراوي Masrawy

كتب ـ طارق سمير:

أعلنت النيابة العامة، أنها تباشر التحقيقات في حادث وفاة ثمانية عشر وإصابة خمسة بطريق الكريمات.

وأضافت النيابة في بيان لها، اليوم الجمعة، انتقل فريق من «النيابة العامة» في غضون الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر مارس الجاري؛ لمعاينة مسرح حادث صَدْم سيارةِ نقلٍ حافلةً (ميكروباص) بطريق الكريمات اتجاه القاهرة الصعيد، وتبيَّن وفاة ثمانية عشر وإصابة خمسة من جرَّاء الحادث.

وتابعت النيابة في بيانها، حيث انتقل فريق آخر إلى مستشفيات العياط وأطفيح وبني سويف لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين، وقد ضُبط سائق سيارة النقل وجارٍ استجوابه واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.