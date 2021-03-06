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اليابان تسجل أول حالة لفرط الحساسية من "لقاح كورونا"

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اليابان تسجل أول حالة لفرط الحساسية من "لقاح كورونا" اليابان تسجل أول حالة لفرط الحساسية من "لقاح كورونا"

مصراوي Masrawy

10:33 ص السبت 06 مارس 2021

طوكيو- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة اليابانية عن تسجيل أول حالة لفرط الحساسية الحاد، التي تصيب أجهزة حيوية بالجسم، ناجمة عن التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، السبت.

وأضافت الوزارة أن موظفة في القطاع الطبي في الثلاثينات من عمرها، أصيبت بهذا النوع من الحساسية، بعد تلقيها عقار "فايزر" أمس الأول الجمعة.

وأظهرت المرأة، التي تعاني من حالات مرضية مزمنة، بما فيها الربو بوادر تحسن بعد تلقي العلاج.

وذكر الطبيب، الذى أبلغ عن الحالة، أن هذا النوع من فرط الحساسية ،مرتبط بالتطعيم، فيما أشار أيضا إلى أن مرض الربو الذي تعاني منه المريضة ربما تسبب في إصابتها بالحساسية أيضا.

وكانت اليابان قد بدأت في 17 فبراير الماضي، عمليات التطعيم، بدءا من العاملين في القطاع الطبي. وحتى بعد ظهر أمس الجمعة، تم تطعيم حوالي 46 ألفا و500 من العاملين في القطاع الطبي.

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