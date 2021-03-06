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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
تشمل تأثيراتها تدنّيًا في مدى الرؤية.. تستمر حتى الـ6 مساء

تنبيه لـ

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية والمهد ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ10 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ6 مساء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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