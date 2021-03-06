منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة ثالثة ورابعة من فيروس كورونا

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في حال عدم التزام الحكومات والشعوب باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

حذرت منظمة الصحة العالمية من موجة ثالثة ورابعة من فيروس كورنا "كوفيد - 19" في حال عدم التزام الحكومات والشعوب باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والضرورية لمواجهة الجائحة.



وطالبت المنظمة خلال مؤتمر صحفي افتراضي، الحكومات بعدم تخفيف الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، مشيرة إلى رصدها قيامَ بعض الحكومات بالتشجيع على تخفيف القيود المفروضة على شعوبها بعد ظهور اللقاحات المضادة للفيروس وتطعيم مواطنيها.



وأشار مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، إلى قلقه من وجود حكومات وشخصيات تعتبر أن الجائحة أصبحت من الماضي، رغم أن الوقت لا زال غير مناسب لتخفيف إجراءات مكافحة كورونا.



وتابع أن الدول قد تنجرّ إلى موجة ثالثة ورابعة في حال عدم توخي الحذر، مستشهداً بتداعيات كورونا في البرازيل، التي أدت إلى وفيات وإصابات عديدة جعلتها من أوائل الدول التي تدخل منطقة الخطورة.



من جانبه أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، عن توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى نهاية الأسبوع الجاري على 20 دولة، في إطار آلية "كوفاكس"، واصفًا ذلك بأنه خطوة تاريخية.