أخبار عاجلة

توطين الوظائف بنجران تحصر 11 فرصة عمل في نشاط بيع قطع الغيار -
يومي الجمعة والسبت.. "الأرصاد" يكشف مسار العاصفة الترابية وصولًا إلى الرياض -
شراكة بين "صحة الطائف" و"نرعاك" لدعم المرضى بالرعاية المنزلية‎ -
"جائزة جامعة المجمعة للمجتمع 3".. تكريم من أمير الرياض للفائزين وإشادة -
النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة -
إنارة وتخطيط وتجميل طريق نادي الرياضات البحرية بمدينة شرم الشيخ -
دراسة: تناول الأسماك الزيتية مرتين بالأسبوع يحميك من خطر الوفاة بهذا المرض -
تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل -
تجنبا للمخاطر.. 6 أشياء عليكِ معرفتها قبل الحصول على "البيرسينج" -
بالدروع والهدايا.. المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم تودّع "الفضل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

لمعرفة السبب.. النيابة: ندب مهندسين فنيين من المرور لفحص سيارتي حادث طريق الكريمات

Print
لمعرفة السبب.. النيابة: ندب مهندسين فنيين من المرور لفحص سيارتي حادث طريق الكريمات لمعرفة السبب.. النيابة: ندب مهندسين فنيين من المرور لفحص سيارتي حادث طريق الكريمات

مصراوي Masrawy

01:55 ص السبت 06 مارس 2021

كتب -صابر المحلاوي:
تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في حادث طريق الكريمات الذي راح ضحيته 18 شخص وأصيب 5 آخرين.

وقررت النيابة التحفظ على سيارتي الحادث "تريلا وميكروباص" وندب مهندسين فنيين من المرور لفحصهما وبيان التلفيات بهما وسبب وقوع الحادث.
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بإنقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة (سائق – مقيم ببنى سويف) بالطريق المنوه عنه، انفجر الإطار الأمامي بالسيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وتنقلابها وتخطيها الحاجز الخرساني بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن وفاة 18 شخص وإصابة 5 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص".

تم نقل الجثامين والمصابين إلى عدد من المستشفيات، كما تم ضبط قائد سيارة النقل، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

شبكة عيون الإخبارية