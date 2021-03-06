لمعرفة السبب.. النيابة: ندب مهندسين فنيين من المرور لفحص سيارتي حادث طريق الكريمات

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مصراوي Masrawy

كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في حادث طريق الكريمات الذي راح ضحيته 18 شخص وأصيب 5 آخرين.

وقررت النيابة التحفظ على سيارتي الحادث "تريلا وميكروباص" وندب مهندسين فنيين من المرور لفحصهما وبيان التلفيات بهما وسبب وقوع الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بإنقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة (سائق – مقيم ببنى سويف) بالطريق المنوه عنه، انفجر الإطار الأمامي بالسيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وتنقلابها وتخطيها الحاجز الخرساني بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن وفاة 18 شخص وإصابة 5 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص".

تم نقل الجثامين والمصابين إلى عدد من المستشفيات، كما تم ضبط قائد سيارة النقل، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.