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مصاب يروي تفاصيل لحظات الرعب في حادث الكريمات الذي اودى بحياة 18 شخصًا

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مصاب يروي تفاصيل لحظات الرعب في حادث الكريمات الذي اودى بحياة 18 شخصًا مصاب يروي تفاصيل لحظات الرعب في حادث الكريمات الذي اودى بحياة 18 شخصًا

مصراوي Masrawy

01:53 ص السبت 06 مارس 2021

تحدث أحد المصابين في حادث الكريمات من داخل مستشفى بني سويف التخصصي الذي إلى أسفر عن مصرع 18 وإصابة 5 أشخاص، حيث أكد أنه كان عائدًا إلى القاهرة وسيارة مقطورة كانت في الجانب الآخر، موضحا أن إطار السيارة الأمامي انفجر وأدي إلى اختلال عجلة القيادة لتصطدم بالميكروباص.

وكشفت وزارة الداخلية، عن تفاصيل حادث التصادم الذي وقع على طريق الكريمات.

وقالت الوزارة في بيان لها صباح اليوم السبت: "بالنسبة لما تبلغ للأجهزة الأمنية بالجيزة بانقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح".

وأضافت: "على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و بالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل (مقطورة) قيادة (سائق – مقيم ببنى سويف) بالطريق المنوه عنه، انفجر الإطار الأمامي بالسيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ(ميكروباص) حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط".

وتابعت: "أسفر الحادث عن وفاة 18 شخص وإصابة 5 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم الميكروباص، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى عدد من المستشفيات، كما أمكن ضبط قائد سيارة النقل المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

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