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وفاة أكبر معمر في كرواتيا عن عمر يناهز 109 أعوام

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وفاة أكبر معمر في كرواتيا عن عمر يناهز 109 أعوام وفاة أكبر معمر في كرواتيا عن عمر يناهز 109 أعوام

مصراوي Masrawy

01:32 ص السبت 06 مارس 2021

زغرب- (د ب أ):
توفي جوسيب كرسول أكبر معمر في كرواتيا وأحد المحاربين القدامي في الحرب العالمية الثانية عن عمر يناهز 109 أعوام.

وتوفي الجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكي خلال الليل في مسقط رأسه في بلدة سيلتشي الساحلية على البحر الأدرياتيكي (40 كيلومترا) جنوب شرق رييكا، حسبما ذكرت بوابة الأخبار "انديكس دوت اتش ار" يوم الجمعة.

وكان كرسول بحارا قبل الحرب العالمية الثانية، وعندما دخلت الولايات المتحدة الحرب، تطوع للخدمة في القوات الأمريكية.

وبصفته أحد أفراد مشاة البحرية، فقد نجا من معركة جزيرة "إيو جيما" في المحيط الهادئ بين الفترة من 19 وحتى 26 آذار/مارس 1945.

وبعد الحرب حصل على الجنسية الأمريكية وعاش في سان فرانسيسكو حيث عمل مهندس اتصالات.
وقبل عشر سنوات ، عاد إلى وطنه كرواتيا.

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