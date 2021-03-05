بعد ظهورها بـ"طرحة".. حقيقة ارتباط منى عراقي وزواجها

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

ظهرت الإعلامية منى عراقي عبر صورة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرتدية طرحة تول، قائلة إنها ستعلن ارتباطها في "بث مباشر" على صفحتها.

وقالت: "مبقتش قادرة أخبي.. هعلن ارتباطي في بث لايف الساعة 5:30 ومحتاجة طرحة تول نفسي ألبسها على وشي، لو حد يقدر يساعدني يوفرها وانتوا جمهوري ومحتاجة مساعدتكم".

ثم بثت عراقي فيديو لايف إعلنت خلاله انطلاق برنامجها الجديد وهي تضرب الدف والطبلة وتغني "دقوا المزاهر".

وعادت عراقي وبثت فيديو مسجل مع الفنانة وفاء صادق يعكس صداقتهما ما جعل متابعيها يسألون عن الفرح والارتباط الذي أعلنت عنه، وخلال الفيديو، أوضحت منى أن ماقصدته بارتباطها هو ارتباطها بالشاشة وتقديم البرامج.

وتوقفت منى عراقي عن تقديم البرامج لفترة بعد أزمة وقف برنامجها على قناة "النهار" إثر حلقات بثت عن الشذوذ واغتصاب الأطفال بعد تحقيقات معها من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.