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رينارد ومساعدوه يتابعون مباريات الجولة 22 من دوري المحترفين

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رينارد ومساعدوه يتابعون مباريات الجولة 22 من دوري المحترفين

شهدت مباراة الشباب وضيفه القادسية تواجد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "أيرفي رينارد" برفقة مساعده "سفيان خياري" والتي تقام حاليًّا على ملعب الأمير خالد بن سلطان ضمن منافسات الجولة 22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بينما تواجد مساعده "لوران بونادي" في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام لمتابعة مباراة الاتفاق وضيفه النصر ضمن ذات الجولة.

ويحرص المدير الفني للأخضر السعودي وطاقمه الفني المساعد على متابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين من على مدرجات الملاعب للاطلاع عن كثب على الحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريقين قبل إعلانه عن القائمة المستعدة للانضمام للمعسكر المقبل للمنتخب استعداداً لخوض غمار التصفيات الآسيوية المشتركة.


الجدير بالذكر أن السعودي الأول لكرة القدم سيلاقي شقيقه الكويتي وديًّا في الخامس والعشرين من مارس الجاري بالرياض؛ استعدادًا للمواجهة التي ستجمعه بشقيقه الفلسطيني يوم 30 من ذات الشهر ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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