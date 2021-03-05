التعادل الإيجابي يحسم مواجهة "النصر" و"الاتفاق"

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في الجولة الـ22 من دوري المحترفين

حسم التعادل الإيجابي مواجهة النصر والاتفاق في الجولة الـ22 من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بالتعادل بهدف لكل فريق، وكان الاتفاق هو البادئ بالتسجيل قبل أن يتعادل النصر.

وجاء هدف الاتفاق في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء عن طريق محترفه وليد أزارو، قبل أن يتعادل عبدالإله العمري للنصر في الدقيقة الـ57، فيما كان الاتفاق يلعب بعشرة لاعبين بسبب طرد لاعبه علي هزازي.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة رقم 31، كما ارتفع رصيد النصر للنقطة رقم 30.

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