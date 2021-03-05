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"الأرصاد" ينبّه 4 مناطق: أتربة مثارة ورياح وشبه انعدام في الرؤية الأفقية

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"الأرصاد" ينبّه 4 مناطق: أتربة مثارة ورياح وشبه انعدام في الرؤية الأفقية "الأرصاد" ينبّه 4 مناطق: أتربة مثارة ورياح وشبه انعدام في الرؤية الأفقية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعضها حتى السادسة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والرياض وعسير ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد أتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية ونشاطًا في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.

ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خباش وشرورة ويدمة ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح السبت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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