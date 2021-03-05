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مدبولي ورئيسا "النواب" و"الشيوخ" في عزاء اللواء كمال عامر

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مدبولي ورئيسا "النواب" و"الشيوخ" في عزاء اللواء كمال عامر مدبولي ورئيسا "النواب" و"الشيوخ" في عزاء اللواء كمال عامر

مصراوي Masrawy

07:09 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب- هاني رجب:

بدأ عزاء اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مساء اليوم الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحضر العزاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وشهد العزاء توافد عدد كبير من أعضاء البرلمان، منهم زعيم الأغلبية رئيس حزب مستقبل وطن أشرف رشاد، وعلاء عابد وعماد سعد حمودة، ووكيل أول مجلس النواب أحمد سعد.

من ناحيته نعى الرئيس عبدالفتاح ، اللواء الراحل، وكتب: "لقد فقدت اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب".

وتابع الرئيس: "كان الفقيد خير معلم وقائدًا، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".​

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