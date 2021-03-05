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"الاتحاد" الإماراتية: زيارة البابا فرنسيس للعراق تأكيدا لوثيقة "الأخوة الإنسانية"

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"الاتحاد" الإماراتية: زيارة البابا فرنسيس للعراق تأكيدا لوثيقة "الأخوة الإنسانية" "الاتحاد" الإماراتية: زيارة البابا فرنسيس للعراق تأكيدا لوثيقة "الأخوة الإنسانية"

مصراوي Masrawy

09:21 ص الجمعة 05 مارس 2021

أبوظبي-(أ ش أ):

اهتمت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة، في افتتاحياتها بالزيارة المرتقبة للبابا ‬فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية‬، إلى العراق في رسالة "سلام وأخوة" إلى العراقيين بجميع طوائفهم عنوانها المصالحة، والتي تأتي تأكيدا لوثيقة ‬"الأخوّة ‬الإنسانية"، الموقعة مع شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب.

ووصفت الصحيفة تحت عنوان "سلام وأخوة" هذه الخطوة بأنها ‬تاريخية، تشكل ‬ترجمة ‬حقيقية ‬فعلية ‬للوثيقة التي ‬تم ‬توقيعها ‬مع شيخ الأزهر في ‬أبوظبي ‬فبراير ‬2019‬، مؤكدة في بنودها الأساسية على حرية المعتقد، واحترام ‬هوية ‬كل ‬ديانة ‬لـ "أننا ‬جميعاً ‬إخوة".

ولفتت الصحيفة إلى أن العالم ينتظر أن يجمع البابا ‬على أرض ‬مدينة "‬أور"‬، مهد أبي الأنبياء، ‬إبراهيم عليه السلام‬، جميع ‬أتباع ‬الديانات ‬الموجودة، في صلاة مشتركة تنبذ التطرف ‬الديني ‬والعرقي ‬والطائفي.

وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أن الشعب ‬العراقي الذي عانى الكثير من الخوف والظلم والحروب والنعرات الطائفية يحتاج ‬إلى إعادة ‬الأمن ‬والأمان، عبر توافق على مستقبل آمن يرفض التدخلات الأجنبية، ويجمع الطوائف على التسامح والتعايش وإعلاء ‬قيمة ‬الإنسان.

وقالت : لا بد من مغفرة ومصالحة، تسامح وسلام ينبذ العنف، ويدفع قدماً الحوار بين الأديان إلى مرحلة أسمى من نبذ الصراعات والنزاعات والكراهية والتطرف إلى الأبد.

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