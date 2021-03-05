أخبار عاجلة

اليوم.. النقض تنظر طعون متهمي "التخابر مع حماس" -
الإذاعي صبري زكي يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"سامسونج" تتبرع بمليون دولار لدعم شركاء المجتمع في ولاية تكساس اﻷمريكية للتعافي من آثار عاصفة الشتاء

Print
"سامسونج" تتبرع بمليون دولار لدعم شركاء المجتمع في ولاية تكساس اﻷمريكية للتعافي من آثار عاصفة الشتاء "سامسونج" تتبرع بمليون دولار لدعم شركاء المجتمع في ولاية تكساس اﻷمريكية للتعافي من آثار عاصفة الشتاء

مصراوي Masrawy

08:09 ص الجمعة 05 مارس 2021

سول- (أ ش أ):

أعلنت شركة "سامسونج للإلكترونيات" الكورية الجنوبية، عملاق صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، أنها تبرعت بمبلغ مليون دوﻻر أمريكي لعدد من الشركاء من المجتمع المحلي في وﻻية تكساس اﻷمريكية من أجل دعم جهود الإغاثة والتعافي من آثار عاصفة فصل الشتاء.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم الجمعة - أن تبرعها سوف يساعد في توفير الغذاء والمياه والخدمات الصحية، وإصلاح المنازل وتوفير الاحتياجات الأساسية والملاجئ.

ونقل البيان عن "كيه إس تشوي"، الرئيس التنفيذي لشركة "سامسونج للإلكترونيات -أمريكا الشمالية"، قوله "إن الناس محتاجون، وتريد سامسونج أن تساعدهم، نحن لا نزال ملتزمين بالمجتمعات التي نعيش فيها ونعمل ونقدم الدعم لزبائننا".
وأضاف "نعمل معا بالتعاون مع شركائنا، وسندعم تلك المجتمعات بأسرع ما يمكن".

وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد تبرعت العام الماضي، بأكثر من 4 ملايين دولار لمنظمات غير ربحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة لدعم جهود الإغاثة من فيروس "كوفيد-19".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية