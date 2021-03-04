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هذه الدولة تعرضت لـ17 ألف زلزال في أسبوع.. مخاوف من كارثة مقبلة

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هذه الدولة تعرضت لـ17 ألف زلزال في أسبوع.. مخاوف من كارثة مقبلة هذه الدولة تعرضت لـ17 ألف زلزال في أسبوع.. مخاوف من كارثة مقبلة
مجموعة زلازل صغيرة ربما تشير إلى احتمال وقوع انفجار بركاني كبير

هذه الدولة تعرضت لـ17 ألف زلزال في أسبوع.. مخاوف من كارثة مقبلة

رغم أن آيسلندا، الدولة الجزيرة، معتادة على الزلازل العرضية، إلا أن الأسبوع الماضي لم يكن عاديا أبدا، حيث تعرضت خلاله فقط لنحو 17 ألف زلزال صغير، مما يعني أن ثمة كارثة وشيكة أسفل سطح أرض تلك الدولة.

وذكرت "سي إن إن" الأمريكية، أن هذه الزلازل الصغيرة ربما تشير إلى احتمال وقوع انفجار بركاني كبير في آيسلندا.

وطبقا لوحدات الرصد في آيسلندا، فقد هزت أكثر من 17 ألف زلزال منطقة ريكيانيس الجنوبية الغربية خلال الأسبوع الماضي.

ووصلت قوة أكبر زلزال إلى 5.6 درجة بمقياس ريختر، في 24 فبراير الماضي، وحدثت زلازل أخرى أقل شدة بقوة 5.0 في 27 فبراير والأول من مارس.

وبحسب سكاي نيوز عربية لم تتسبب الزلازل الكثيفة إلا بأضرار طفيفة حتى الآن، تمثل بشقوق بسيطة في بعض الطرق والصخور.

وقال أوور أولافسدوتير أحد سكان العاصمة: "لقد عانيت من الزلازل في الماضي، لكن ليس على هذا النحو الكثيف".

وأضاف: "من غير المعتاد أن تشعر بأن الأرض تهتز لمدة 24 ساعة في اليوم لمدة أسبوع كامل. فهذا يجعلك تشعر بأنك صغير للغاية وبلا قوة أمام الطبيعة".

وتقع آيسلندا على حدود الصفائح التكتونية التي تنقسم باستمرار، وتعتبر الهزات العرضية القوية جزءًا لا مفر منه من العيش في منطقة زلزالية نشطة، لكن هذه المرة تبدو الأمور أكثر خطورة.

ويقول أستاذ علم البراكين في جامعة آيسلندا أورفالدور أورورسون إن المخاوف بشأن النشاط الأخير أمر مفهوم.

وتابع: "بالطبع هذا يقلق الناس، وما حدث (خلال الأسبوع الماضي) غير معتاد إلى حد ما، ليس بسبب نوع الزلازل أو شدتها ، ولكن لفتراتها. إنها مستمرة منذ أكثر من أسبوع الآن".

وأضاف أنه من المحتمل للغاية أن تكون الصهارة (الماغما) اقتربت من القشرة الأرضية، مشيراً إلى أن العلماء يسعون إلى معرفة حجم هذا الاقتراب.

ومع وجود العديد من البراكين، حذر مسؤولون محليون من أن يكون ثوران بركان في آيسلندا قد يكون وشيكاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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