أخبار عاجلة

مصطفى كامل رئيسًا لـ"إسكان الشيوخ" وفريد وصبور وكيلَين -
بعد جولة إعادة شرسة.. عبد الحي عبيد رئيسًا لـ"خارجية الشيوخ" -
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي منفعة عامة -
محمد هيبة رئيسًا لـ"حقوق إنسان الشيوخ".. وأبو الفتوح وفريد وكيلَين -
إيران هرّبت سراً كميات كبيرة من النفط إلى الصين -
"أمانة مكة" تكرم المرأة في يومها العالمي وتؤكد: شريكة في التنمية -
"الاتصالات": تعاملنا مع 14.233 شكوى وتمت معالجتها.. هذه أبرزها -
انطلاق مشروع "أيالا النخيل" لتوفير الخيارات السكنية على مساحة 40 ألف م2 -
"التويجري": استهداف مناطق إنتاج الطاقة تهديد للاستقرار العالمي -
بلدية حبونا تكرم اثنين من موظفيها المحالين للتقاعد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لتعزيز المخزونات.. مناقصة من "الحبوب" لاستيراد 540 ألف طن شعير

Print
لتعزيز المخزونات.. مناقصة من "الحبوب" لاستيراد 540 ألف طن شعير لتعزيز المخزونات.. مناقصة من "الحبوب" لاستيراد 540 ألف طن شعير
في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص

لتعزيز المخزونات.. مناقصة من

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرح مناقصة لاستيراد كمية (540) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أبريل- مايو 2021م)؛ وذلك لتعزيز المخزونات في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأوضح محافظ المؤسسة أحمد الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (9) بواخر، بواقع (6) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (360.000) طن، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية (180.000) طن، وأشار إلى أن المناقصة تأتي في إطار تعزيز المخزونات المحلية في الوقت الذي يقوم فيه القطاع الخاص باستكمال استعداداته لتولي مهمة استيراد وبيع الشعير؛ حيث تواصل المؤسسة استكمال إجراءات تأهيل الشركات من خلال منصة "استيراد".

وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص؛ وذلك في إطار توجه الدولة -حفظها الله- لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، وفتح مجالات جديدة أمامه؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إيران هرّبت سراً كميات كبيرة من النفط إلى الصين

إيران هرّبت سراً كميات كبيرة من النفط إلى الصين

"أمانة مكة" تكرم المرأة في يومها العالمي وتؤكد: شريكة في التنمية

"أمانة مكة" تكرم المرأة في يومها العالمي وتؤكد: شريكة في التنمية

"الاتصالات": تعاملنا مع 14.233 شكوى وتمت معالجتها.. هذه أبرزها

"الاتصالات": تعاملنا مع 14.233 شكوى وتمت معالجتها.. هذه أبرزها

انطلاق مشروع "أيالا النخيل" لتوفير الخيارات السكنية على مساحة 40 ألف م2

انطلاق مشروع "أيالا النخيل" لتوفير الخيارات السكنية على مساحة 40 ألف م2

شبكة عيون الإخبارية