"سيسكو" تعزز أمان تطبيقات الشركات عبر  Cisco Security

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يوفر إمكانات كشف التسلل في الوقت الفعلي ويمنع الاختراق التلقائي

أعلنت شركة AppDynamics التابعة لشركة سيسكو اليوم عن تطبيق Cisco Secure Application، وهو الحل الأول في القطاع لتبسيط إدارة الثغرات الأمنية بشكل جذري والدفاع ضد الهجمات والتهديدات السيبرانية وحماية التطبيقات من الداخل إلى الخارج.

ويحمي التطبيق الجديد "Cisco Secure Application" التطبيقات خلال تشغيلها ويوفر إمكانات كشف التسلل في الوقت الفعلي. كما أنه يبسط دورة حياة الحوادث الأمنية من خلال توضيح سياق عمل التطبيقات، وتصميم خطة عمل مشتركة بين فرق التطبيقات والأمان، وكل ذلك يتم ضمن حل واحد.

وصُمم في الأصل ليكون جزءًا من منصة AppDynamics كي يستفيد المستخدمون من نسبة التوتر المنخفضة بشأن التهديدات، بالإضافة إلى الكشف المستمر عن التهديدات في الوقت الفعلي ومنع الاختراق التلقائي.

ويتيح ذلك لفرق الأمن التحقيق في التهديدات وتحويل آلاف الساعات من العمل على منع التهديدات والكشف عنها إلى ثوانٍ. وبالتالي، يعد التمكّن من اكتشاف التهديدات خلال ثوانٍ بدلاً من شهور عاملاً أساسيًا لاستمرارية الأعمال في الشركات.

ونتيجةً لذلك، ستحصل الشركات على الثقة اللازمة للحفاظ على سير أعمالها دون الخوف من التعرض لهجمات أمنية قد تتسبب بأضرار محتملة لسمعة العلامة التجارية وثقة العملاء.

ومن جانب آخر، قال مدير الأمن السيبراني لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وإفريقيا "فادي يونس": يمكن أن يؤثر التباطؤ أو ضعف الأداء في التطبيقات بشكل كبير على التجربة الرقمية للمستخدم، ولكن عندما يتم اختراق أمان التطبيقات واستغلالها، قد يؤدي ذلك إلى تغير كبير في حياة المستخدم، ولن تستطيع الشركات تحمل آثار تجاهلها لتلك المخاطر.

وأضاف؛ يُعد Cisco Secure Application الحل الأول من نوعه الذي يقدم هذا المستوى من المعلومات الأمنية التي تُمكّن فرق التطبيقات والأمان من حماية أصول العملاء والشركات وتقديم أفضل تجربة رقمية في فئتها".

وستتمكن فرق تقنية المعلومات في الشركات عبر استخدام Secure Application من الحصول على:

الحماية التلقائية لوقت التشغيل: إمكانية الاطلاع على السلوك الحقيقي لأداء التطبيق واكتشاف الهجمات بسهولة وتحديد النشاطات الغريبة ومنع الهجمات تلقائيًا.

الإدارة المبسطة للثغرات الأمنية: الوصول ضمن مستوى التعليمات البرمجية لاكتشاف الثغرات الأمنية على مستوى التبعية والتكوين خلال عمل التطبيق

معلومات الأمان المستنيرة حول تأثير الأعمال: تفاصيل الأمان المرتبطة بسير عمل التطبيق لاتخاذ الخطوات المناسبة لسير عمل الشركة خلال حصول الحوادث الأمنية ومساعدة الفرق على التركيز على الحوادث الأكثر أهمية.

التعاون بين فرق التطبيقات والأمان: مشاركة المعلومات بين فرق التطبيقات والأمان لتحقيق التعاون الأمثل وتحسين الوضع الأمني وسير العمليات الرقمية السليمة.