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الشرطة السويدية تحقق في حادث طعن ويشتبه في أن هجوم إرهابي

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الشرطة السويدية تحقق في حادث طعن ويشتبه في أن هجوم إرهابي الشرطة السويدية تحقق في حادث طعن ويشتبه في أن هجوم إرهابي

مصراوي Masrawy

09:11 م الأربعاء 03 مارس 2021

ستوكهولم - (د ب أ)

قالت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، إنها تحقق في هجوم طعن في جنوب السويد وتشتبه في أنه هجوم إرهابي.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة إنها أطلقت النار على شاب وألقت القبض عليه بعد أن طعن على ما يبدو عدة أشخاص في وسط فيتلاندا، وهي بلدية صغيرة جنوبي السويد.

وذكرت الشرطة في البداية أنها تحقق في الواقعة باعتبارها شروع في القتل.

وتردد أن ثمانية أشخاص أصيبوا في الهجوم. ولم تذكر الشرطة نوع السلاح المستخدم أو مدى خطورة إصاباتهم.

ومن المتوقع أن تقدم الشرطة مزيدا من التفاصيل في مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

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