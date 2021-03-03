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"الأونروا" تشكر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعمه اللاجئين الفلسطينيين

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"الأونروا" تشكر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعمه اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تشكر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعمه اللاجئين الفلسطينيين

مصراوي Masrawy

09:09 م الأربعاء 03 مارس 2021

- (أ ش أ)

وجهت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الشكر لمركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية على دعمه الصندوق الطبي لحالات العسر الشديد التابع للوكالة، لتوفير خدمات الرعاية الصحية لـ4340 فردًا من اللاجئين الفلسطينيين.

وأشارت الأونروا، في حسابها على موقع "تويتر"، إلى أن المركز يساهم في تقديم التدخلات المنقذة للحياة للأشقاء الفلسطينيين اللاجئين وعلاج مرضى السرطان وتوفير الوصول إلى الأدوية الحيوية للأمراض المزمنة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود المملكة ممثلة بالمركز لدعم أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف بيئات اللجوء والتخفيف من معاناتهم.

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