الخدمات الطبية بالداخلية تدشن حملة "حصّن لتأمن" لتقديم لقاح كورونا لمنسوبيها وأسرهم

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المرحلة الأولى انطلقت من مبنى مستشفى قوى الأمن بمكة والعيادات التخصصية بجدة

بدأت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المرحلة الأولى، من حملتها "حصّن لتأمن"، الخاصة بتقديم لقاحات كورونا (كوفيد-19) لمنسوبي قطاعات وزارة الداخلية وذويهم في عددٍ من مناطق ومدن المملكة.

وكانت الحملة قد انطلقت في مرحلتها الأولى من منطقة مكة المكرمة، وذلك في مبنى مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والعيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بمحافظة جدة.

يُشار إلى أن الخدمات الطبية بالداخلية قد دشنت، ضمن حملتها، مركزًا آخر في منطقة المدينة المنورة في العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن، لاستقبال رجال الأمن العاملين في الحرمين الشريفين.