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الصحة تعقد غدًا المؤتمر الصحفي لمستجدات

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الصحة تعقد غدًا المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الصحة تعقد غدًا المؤتمر الصحفي لمستجدات
دعت إلى طرح الأسئلة عبر هاشتاق بـ"تويتر"

الصحة تعقد غدًا المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا

من المقرر أن تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) ليوم غدٍ الخميس 20 رجب الموافق 4 مارس 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مستجدات اللقاح، والأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالسعودية، والمؤشرات الوبائية، ويجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، ويستعرض الإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

يُذكر أن، مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، يكون قد أكمل العام على توليه مهمة تقديم الموجز الصحفي الدوري لوزارة الصحة حول جائحة فيروس كورونا في المملكة من خلال المؤتمرات الصحفية التي تعقدها الوزارة بمشاركة الجهات الحكومية المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في البلاد.

وظهر العبدالعالي خلالها وهو يستعرض معلومات عن الفيروس بدقة ومهنية وموضوعية وحرص واهتمام ويجيب عن أسئلة الصحفيين والمشاركين في هاشتاق المؤتمر الصحفي في تويتر ويتحدث للجميع ليس بصفته متحدثًا باسم الوزارة، بل كأخ، وابن، وأب، وصديق، وهو ما جعل حديثه يدخل قلوب الناس قبل مسامعهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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