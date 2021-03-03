"الهاجري" يوضح: لهذه الأسباب حصل ولي العهد على جائزة الجامعة العربية

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أكد أنه إداري حازم.. والتنمية والإبداع والتطوير ديدنه

أكد عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية بجامعة الدول العربية وسفيرها لدى دول مجلس التعاون الخليجي محمد بن عايض الهاجري، أن حصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- على درع العمل التنموي العربي لهذا العام 2021م والتي منحتها لسموه جامعة الدول العربية هذا اليوم، تقديراً لدوره في تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وجهوده في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة.

ونوه "الهاجري" في تصريح صحفي بهذا القرار مؤكداً على الجهود الكبيرة التي حققها ولي العهد في تحقيق التنمية، مقدماً التهنئة لسموه، سائلاً الله أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بعونه وتوفيقه.

وأوضح أن "درع العمل التنموي العربي"، تعد جائزة سنوية تمنحها الجامعة العربية لشخصيات قيادية وريادية عربية لديها إسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة في مجال التنمية بمعناها الشامل، وبما يُفسح المجال أمام تعميم التجارب والاستفادة من الخبرات على أوسع مدى ممكن.

وأضاف الهاجري أن سمو ولي العهد حفظ الأمن والاستقرار للمملكة وحقق التنمية، حيث قاد مبادرات التطوير في كل ميدان، وأنه يسهم في كل جهد عربي خير.

وأردف بأن سمو ولي العهد إداري حازم خبر كل المواقع، والتنمية والإبداع والتطوير ديدنه، وقطفت المملكة ثمار وطن أصيل يفخر بإنجازات حضارية متميزة وبنهضة تعليمية عريقة وخدمات عامة يتمتع بها الجميع، قائلاً : "إن هذا التكريم يفي فقط ببعض حق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله".

وتابع: قليلة هي الشخصيات العربية التي خاضت معترك التنمية والتحديث مثلما فعل سمو ولي العهد وقليلة هي القيادات التي أدركت منذ وقت مبكر أن معركتنا كعرب هي معركة تنمية وعمران وبناء في المقام الأول، تنمية البلدان وبناء الإنسان، تنمية بالناس ومن أجل الناس.