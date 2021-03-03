أخبار عاجلة

بعد توقف 13 عامًا.. استئناف استيراد المواشي الحية من أستراليا -
المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات مياه في الخرج -
"صحة الطائف" عن الانقطاع الجزئي لكهرباء مستشفى الأطفال: لم يؤثر على سير العمل -
وزير الصحة يدشّن "منصة السجلات الصحية الوطنية" -
إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا -
السعودية وماليزيا.. 6 عقود على العلاقات المتميزة بمختلف المجالات -
جامعة الملك عبدالعزيز تخصص 48 عيادة للقاحات كورونا -
محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات" -
السفارة الأمريكية في الرياض: الهجمات الحوثية على السعودية "شنيعة" -
ضبط 163 متهم بحوزتهم 200 سلاح ناري في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

موقف غير متوقع من "الصحة العالمية" تجاه جوازات "كورونا"

Print
موقف غير متوقع من "الصحة العالمية" تجاه جوازات "كورونا" موقف غير متوقع من "الصحة العالمية" تجاه جوازات "كورونا"
المنظمة ستقدم توصياتها عنها في المستقبل

موقف غير متوقع من

ذكرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ميليتا فوينوفيتش، أن المنظمة لا تدعم في الوقت الحالي إدخال جوازات سفر "كوفيد-19"، فيما يمكن أن يعده بعضهم موقفًا غير متوقع من المنظمة.

وقالت "فوينوفيتش" في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "لقد تحدثت منظمة الصحة العالمية عن هذا الموقف، وهي لا توصي بمثل هذه الجوازات حاليًا".

وأشار إلى أن "المنظمة ستقدم في المستقبل توصياتها بشأن المعلومات التي يجب أن تحتويها هذه الجوازات".

ويتوقع العمل بجوازات سفر التطعيم في الاتحاد الأوروبي بعد بضعة أشهر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بوتين يهنئ نساء روسيا بعيدهن ويشيد بدورهن

بوتين يهنئ نساء روسيا بعيدهن ويشيد بدورهن

روسيا اليوم: انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء

روسيا اليوم: انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء

واصلت التراجع.. إصابات كورونا اليومية في روسيا تسجل 10 آلاف و500 حالة

واصلت التراجع.. إصابات كورونا اليومية في روسيا تسجل 10 آلاف و500 حالة

واصلت التراجع.. إصابات كورونا اليومية في روسيا تسجل 10 آلاف و500 حالة

واصلت التراجع.. إصابات كورونا اليومية في روسيا تسجل 10 آلاف و500 حالة

شبكة عيون الإخبارية