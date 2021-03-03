موقف غير متوقع من "الصحة العالمية" تجاه جوازات "كورونا"

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المنظمة ستقدم توصياتها عنها في المستقبل

ذكرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، أن المنظمة لا تدعم في الوقت الحالي إدخال جوازات سفر "كوفيد-19"، فيما يمكن أن يعده بعضهم موقفًا غير متوقع من المنظمة.

وقالت "فوينوفيتش" في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "لقد تحدثت منظمة الصحة العالمية عن هذا الموقف، وهي لا توصي بمثل هذه الجوازات حاليًا".

وأشار إلى أن "المنظمة ستقدم في المستقبل توصياتها بشأن المعلومات التي يجب أن تحتويها هذه الجوازات".

ويتوقع العمل بجوازات سفر التطعيم في الاتحاد الأوروبي بعد بضعة أشهر.