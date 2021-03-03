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قائد القوات الجوية الملكية يتفقد استعدادات المشاركين في تمرين علم الصحراء 2021

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سيُنفَّذ في دولة الإمارات العربية المتحدة

قائد القوات الجوية الملكية السعودية يتفقد استعدادات المشاركين في تمرين علم الصحراء 2021

وقف قائد القوات الجوية الملكية ، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم بقاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في تمرين علم الصحراء (٢٠٢١)، الذي سيُنفَّذ في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال شهر مارس الحالي، وستشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة، من نوع (إف - ١٥ إس إي)، مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

واستمع قائد القوات الجوية إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة عن الاستعدادات التي تمت للتحضير للتمرين، وجاهزية الطاقة البشرية والمنظومات.

وتم الالتقاء بالمشاركين، وحثهم على بذل الجهد، والاستفادة الكاملة من التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه، مشددًا على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من ، والحرص على سلامة التنفيذ.

وفي نهاية الزيارة صرح قائد القوات الجوية قائلاً: ''يشرفني بهذه المناسبة أن أرفع -باسمي ونيابة عن زملائي منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية- الشكر والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، على ما تلقاه القوات الجوية من دعم لا محدود، كسائر القوات العسكرية الأخرى؛ ما جعلها تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم من حيث التجهيز، ومواكبتها أحدث ما توصلت إليه التقنية في المجال العسكري".

وسأل الله العلي القدير للزملاء التوفيق في مهمتهم، والعودة إلى أرض الوطن سالمين ومحققين توجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة.

قائد القوات الجوية الملكية السعودية يتفقد استعدادات المشاركين في تمرين علم الصحراء 2021

تمرين علم الصحراء القوات الجوية علم الصحراء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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