أخبار عاجلة

بعد توقف 13 عامًا.. استئناف استيراد المواشي الحية من أستراليا -
المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات مياه في الخرج -
"صحة الطائف" عن الانقطاع الجزئي لكهرباء مستشفى الأطفال: لم يؤثر على سير العمل -
وزير الصحة يدشّن "منصة السجلات الصحية الوطنية" -
إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا -
السعودية وماليزيا.. 6 عقود على العلاقات المتميزة بمختلف المجالات -
جامعة الملك عبدالعزيز تخصص 48 عيادة للقاحات كورونا -
محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات" -
السفارة الأمريكية في الرياض: الهجمات الحوثية على السعودية "شنيعة" -
ضبط 163 متهم بحوزتهم 200 سلاح ناري في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

: نتطلع للارتقاء بالتعاون البناء مع اليونان اقتصاديا وعسكريا وفي مجال الطاقة

Print
السيسي: نتطلع للارتقاء بالتعاون البناء مع اليونان اقتصاديا وعسكريا وفي مجال الطاقة : نتطلع للارتقاء بالتعاون البناء مع اليونان اقتصاديا وعسكريا وفي مجال الطاقة

مصراوي Masrawy

08:33 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

تلقى الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات خاصة التعاون في مجال الطاقة وقضايا شرق المتوسط.

وقد أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع الرئيس السيسي تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا على أهمية التنسيق المتبادل في هذا السياق، خاصة في مجال الطاقة وملفات شرق المتوسط وذلك على نحو يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من واليونان وقبرص.

من جانبه؛ أكد الرئيس السيسي، على متانة وتميز العلاقات التي تربط بين البلدين، واعتزاز مصر بمظاهر علاقات التعاون مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي، خاصة في ظل اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين على المستوى الإقليمي، مؤكدا على تطلع مصر للارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء، لاسيما على الصعيد الاقتصادي ومجالات الطاقة وكذلك على المستوى الأمني والعسكري.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

شبكة عيون الإخبارية