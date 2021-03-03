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البرلمان الألماني يمدد مهمة الجيش في جنوب السودان لمدة عام

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البرلمان الألماني يمدد مهمة الجيش في جنوب السودان لمدة عام البرلمان الألماني يمدد مهمة الجيش في جنوب السودان لمدة عام

مصراوي Masrawy

08:46 م الأربعاء 03 مارس 2021


برلين - (د ب أ)

وافق البرلمان الألماني اليوم الأربعاء، على تمديد مهمة الجيش في جنوب السودان لمدة عام آخر.

ويشارك الجيش الألماني في جنوب السودان في مهمة الأمم المتحدة (يونميس) الرامية إلى دعم عملية السلام وحماية المدنيين في البلاد.

وبموجب تفويض البرلمان، يمكن إرسال ما يصل إلى 50 جنديًا ألمانيًا إلى الدولة الواقعة شرقي القارة السمراء، ويشارك الجيش حاليًا بـ11 جنديًا فقط في هذه المهمة في الوقت الراهن.

وعلى الرغم من انتهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان في عام 2018، فإن البلاد لا تزال تشهد بشكل متكرر وقوع مصادمات دامية.

ويعتزم البرلمان تمديد مهمة خارجية أخرى للجيش، وهي المتعلقة بمشاركة الجيش في مهة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المعروفة باسم "سي جارديان" لمراقبة منطقة البحر المتوسط بسفن وطائرات لأسباب من بينها منع وقوع أنشطة إرهابية.

ويشارك الجيش في هذه المهمة حاليًا بـ85 جنديًا بينما يسمح التفويض البرلماني بوصول سقف هذا العدد إلى 650 جنديا.

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