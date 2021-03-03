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البيت الأبيض: نبذل جهودًا لتفادي وقوع أي هجوم مستقبلي ضد الكونجرس

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البيت الأبيض: نبذل جهودًا لتفادي وقوع أي هجوم مستقبلي ضد الكونجرس البيت الأبيض: نبذل جهودًا لتفادي وقوع أي هجوم مستقبلي ضد الكونجرس

مصراوي Masrawy

08:12 م الأربعاء 03 مارس 2021


وكالات

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، مساء الأربعاء، أن واشنطن تبذل جهودًا من أجل تفادي وقوع أي هجوم مستقبلي ضد الكونجرس، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت شرطة الكونجرس كشفت في وقت سابق من اليوم، عن أنها حصلت على معلومات استخباراتية بشأن خطة محتملة لاقتحام الكابيتول غدًا، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأكدت شرطة الكونجرس، أنها على علم بالتهديدات المحتملة ضد أعضاء الكونجرس ومجمع الكابيتول وتستعد لمواجهتها.

وأكدت أنّها "على اطلاع واستعداد لأي تهديدات محتملة"، وأنها أعلنت حالة التأهب استعدادًا لأي هجوم محتمل.

يشار إلى أن أعضاء حركة "كيو آنون" التي تؤمن بنظرية المؤامرة، لديهم اعتقاد بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، سيعود لمنصبه في 4 مارس.

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