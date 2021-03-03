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"سمعتنا تشوهت" .. أمريكا تتعهد بعدم إسقاط أنظمة الدول بالقوة

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"سمعتنا تشوهت" .. أمريكا تتعهد بعدم إسقاط أنظمة الدول بالقوة "سمعتنا تشوهت" .. أمريكا تتعهد بعدم إسقاط أنظمة الدول بالقوة
"بلينكن" بيّن أن إدارة "بايدن" ستعتمد على الحوارات الدبلوماسية

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، بأن بلاده لن تستخدم القوة لإسقاط الأنظمة بعد اليوم.

وذكر "بلينكن" أن "إدارة الرئيس جو بايدن ستسعى إلى تغيير المسارات التي اتبعت سابقًا لتغيير الأنظمة في البلدان الأخرى من التدخلات العسكرية المكلفة، إلى إجراء حوارات دبلوماسية".

وأضاف أن "التدخلات الأمريكية السابقة شوهت سمعة الديمقراطية وفقدت ثقة الشعب الأمريكي".

وقال الوزير الأمريكي: "سنقوم بالأمور بطريقة مختلفة، لن نشجع على الديمقراطية عبر التدخلات العسكرية المكلفة أو بمحاولة الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية بالقوة، لقد جربنا هذه التكتيكات في الماضين وعلى الرغم من حسن النية، إلا أنها لم تنجح".

وبيّن أن جهود إدارة بايدن ستسعى إلى تشكيل سياسة خارجية جديدة تتعارض مع انعزالية دونالد "أمريكا أولاً".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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